Do 27.10.22

Das Spiel gegen Sporting Braga könnte für den 1. FC Union bereits zu einem Endspiel in der Europa League werden. Die Köpenicker brauchen im Stadion an der Alten Försterei dringend Punkte, um in der Gruppe D noch eine Chance aufs Weiterkommen zu haben.

Wenn der 1. FC Union Berlin weiter in der Europa League bleiben will, ist ein Heimsieg gegen Sporting Braga im Grunde Pflicht. Nur mit drei Punkten würde man in der Gruppe D an den zweitplatzierten Portugiesen vorbeiziehen und hätte eine gute Chance auf die Zwischenrunde. Auch der erste Platz und damit eine direkte Qualifikation für die K.o.-Phase der Europa League wäre dann theoretisch noch möglich, wenn Saint-Gilles im Parallelspiel patzen sollte.

Bei einem Unentschieden hätten die Köpenicker weiterhin einen Punkt Rückstand. Angesichts der Tatsache, dass Union im finalen Gruppenspiel auf Tabellenführer Saint-Gillouise trifft, während Braga die noch punktlosen Schweden von Malmö FF empfängt, wäre dies eine alles andere als aussichtsreiche Ausgangslage. Bei einer Niederlage würde Unions Gang eine Etage tiefer in die Conference League feststehen.

Trainer Fischer rotiert dreifach

Nach der Niederlage gegen den VfL Bochum am vergangenen Sonntag rotiert Trainer Urs Fischer gegen Braga auf drei Positionen. In der Innenverteidigung kommt Danilho Doekhi für Paul Jaeckel in die Partie. Auch der in dieser Saison starke Julian Ryerson steht wieder in der Startelf. Er ersetzt Niko Gießelmann auf der linken Außenbahn. Außerdem spielt im Mittelfeld der Norweger Morten Thorsby für Andras Schäfer.

Das Spiel im Liveticker

