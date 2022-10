Nachdem beide Hauptstadtklubs am Sonntag gespielt haben, treffen sich Axel, Christian und Dirk am Montagnachmittag leibhaftig im rbb-Studio, um über den Spieltag und mehr zu sprechen. Union festigt gekonnt und glücklich die Tabellenführung (02:48), Hertha spielt schon wieder richtig gut, gewinnt aber immer noch nicht (21:21). Schwerpunkt der Episode ist ein Telefonat mit Union-Sprecher Christian Arbeit zu den Ausschreitungen beim Europa-League Spiel in Malmö (09:14). Bei begrenzter Studio-Zeit für unsere Podcaster wird der Blick in die Hörerpost verschoben, aber ihr könnt weiter schreiben an hauptstadtderby@rbb-online.de