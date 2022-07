Zukunft in der Arena am Ostbahnhof unklar

Seit 2008 trägt der aktuelle deutsche Basketballmeister Alba die meisten seiner Heimspiele in der Mercedes-Benz-Arena am Ostbahnhof aus. Deren Eigentümer, die Anschutz Entertainment Group, hat offensichtlich kein Interesse, den Mietvertrag mit Alba langfristig zu verlängern. Laut Aussage eines Sprechers liegt das vor allem daran, dass andere Veranstaltungen wie Konzerte weit lukrativer sind.

Die Max-Schmeling-Halle und das Velodrom nannte der Senat in seiner Antwort nun als mögliche Alternativen. Allerdings sind beide Hallen durch die Heimspiele der Füchse Berlin, der BR Volleys sowie andere Sportveranstaltungen wie das Sechstagerennen und Konzerte stark ausgelastet. In der vergangenen Saison, die Alba Berlin mit dem dritten Meistertitel in Folge abschloss, hatte das Team mehr als 40 Heimspiele, die zusätzlich in einer bestehenden Halle eingetaktet werden müssten.

Wie genau das in der Schmeling-Halle und dem Velodrom terminlich möglich sein soll, darauf ging der Senat in seiner Antwort nicht ein. Man prüfe, "ob die Eignung der beiden Hallen für Ballsportarten durch bauliche Maßnahmen verbessert werden kann", hieß es in der Antwort.

Ein Neubau dagegen dauere von der Standortfindung bis zur Realisierung mehrere Jahre und somit weit länger als ein Umbau. Der in die Diskussion gebrachte mögliche Standort im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Pankow scheide als Option aus. Die Planung sehe dort zwar neue Sporthallen vor, diese hätten allerdings nicht die Kapazität einer großen Event- und Sportarena. Daher habe es nun zunächst Priorität, zu prüfen, wieviel Zeit und Geld ein Umbau der beiden anderen großen Eventhallen kosten würde.