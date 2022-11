Alba Berlin kassiert gegen Belgrad sechste Euroleague-Niederlage in Serie

Umkämpfter Abend mit bitterem Ende für Alba Berlin: Gegen Roter Stern Belgrad - vor der Partie Vorletzter der Euroleague-Tabelle - verlor der deutsche Basketball-Meister am Dienstag in der Arena am Ostbahnhof nach Verlängerung mit 84:88 (75:75, 40:37).

Es war die sechste Niederlage in Folge in der Königsklasse für die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez. Vor dem Negativlauf hatte Alba seine ersten drei europäischen Saisonspiele gewonnen. Bester Berliner Werfer gegen Belgrad war Jaleen Smith mit 23 Punkten.