Souveräner Erfolg für die Füchse Berlin im nordmazedonischen Bitola: Bei HC Eurofarm Pelister haben sich die Hauptstadt-Handballer in der European League am Dienstag mit 43:34 (22:14) durchgesetzt. Bereits zur Pause war das ungleiche Duell vorentschieden.

In der gut gefüllten Arena in Bitola brauchten die Berliner etwas Zeit, um sich zu akklimatisieren. In der achten Minute ging das Team von Trainer Jaron Siewert dann aber erstmals in Führung: Vujovic traf zum 4:3.

Nach einer Viertelstunde war der Vorsprung bereits auf drei Treffer angewachsen (9:6). Das lag nicht zuletzt an der überzeugenden Leistung von Viktor Kireev. Der russische Torhüter hatte den Vorzug vor Lasse Ludwig erhalten, Stammtorhüter Dejan Milosavljev wurde geschont.