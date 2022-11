Union vor dem Spiel gegen Augsburg - Reagieren auf die "Ohrfeige"

Di 08.11.22 | 17:49 Uhr | Von Friedrich Rößler

Bild: imago images/Hiermayer

Nach der 0:5-Klatsche gegen Bayer Leverkusen musste der 1. FC Union Berlin nicht nur drei Punkte, sondern auch die Tabellenführung abgeben. Doch Trainer Urs Fischer rechnet gegen Augsburg mit einer entsprechenden Reaktion. Von Friedrich Rößler

Thema der Woche

Und da war es passiert: Der 1. FC Union Berlin hat am 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen mit 0:5 verloren und damit auch die Tabellenführung an den FC Bayern München abgegeben. Seit dem 6. Spieltag thronten die Köpenicker ganz oben und ließen nicht nur ihre Fans, sondern auch alle anderen Nicht-Bayern-München-Fans, von einem Deutschen Meister Union Berlin träumen. Gegen diese Illusion redete Unions Trainer Urs Fischer wochenlang an, sprach von "Momentaufnahmen" und dem Saisonziel Klassenerhalt. Und auch vor der Begegnung in Leverkusen, redeten alle Unionspieler unisono, dass man sich nicht von dem Tabellenplatz der Leverkusener täuschen lassen solle, da die Werkself durchaus einen konkurrenzfähigen Kader besitze. Wie sehr die Berliner damit recht behalten sollten, wussten sie vor dem Anpfiff noch nicht. Und nun? "Ich empfand es als Ohrfeige, aber auch das gehört zum Fußball", sagte Unions Trainer Urs Fischer auf der Pressekonferenz am Dienstag in Berlin vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg (09. November, 20.30 Uhr, Live im Audiostream bei rbb|24). Jetzt müsse man dieses Spiel aus dem Kopf bekommen und wolle eine Reaktion zeigen. "Der Tank ist noch gefüllt, vielleicht nicht mehr ganz voll.", bemerkte der 56-jährige Schweizer. Angesichts der Leistungen in den drei Wettbewerben Bundesliga, DFB-Pokal und Europa League schöpfe man genügend Kraft in Köpenick. "Daraus haben wir für die nächsten Aufgaben viel Selbstvertrauen mitgenommen", sagte Fischer.

Zum Angeben

Für sieben Spieltage Spitzenreiter in der Bundesliga, im Achtelfinale des DFB-Pokals und in der Europa League nach überstandener Gruppenphase in den K.O.-Runden-Playoffs gegen Ajax Amsterdam - so erfolgreich stand der 1. FC Union Berlin noch nie kurz vor der Winterpause da. Darauf sei man Stolz, sagte Urs Fischer während der Pressekonferenz.

Der Gegner

Zum Vergessen ist allerdings die Bilanz von Union gegen den FC Augsburg. In zehn Begegnungen in der Bundes- und 2. Bundesliga konnten die Köpenicker nur einen Sieg erringen. Die Treffer beim 2:0-Heimsieg Ende Januar 2020 schossen damals Neven Subotic und Marcus Ingvartsen. "Die stehen dir auf den Füßen, die sind eklig, spielen viele lange Bälle und sehr körperlich", analysierte Fischer kurz den nächsten Gegner. Es würden Kleinigkeiten in einem engen Spiel entscheiden und "die müssen wir besser machen als Augsburg." Mit Rafał Gikiewicz kommt am Mittwochabend ein ehemaliger Spieler in das Stadion An der Alten Försterei. Der Pole stand zwei Jahre lang für die Unioner zwischen den Pfosten und erzielte in der Zweitliga-Saison 2018/19 sogar ein Tor gegen den FC Heidenheim. Unions Trainer bemerkte süffisant zu Gikiewicz: "Ich freue mich, ehemalige Spieler wiederzusehen, aber erst nach dem Spiel." Der FCU ist außerdem in der Bundesliga zu Hause seit zwölf Spielen ungeschlagen, diese Serie habe man aber laut Urs Fischer nicht im Kopf, man wolle einfach die drei Punkte in Berlin lassen.

Die erwartete Aufstellung

Beim 1. FC Union Berlin sorgte zum Saisonbeginn das Angriffsduo Sheraldo Becker und Jordan Siebatcheu für Furore und Tore. Doch in den letzten Partien blieben beide eher blass. Nur auf Jordan und Becker zu schauen, reiche nicht, es käme auf den gesamten Kader an, mahnte Unions Trainer an. "Die Gegner sind jetzt besser auf uns eingestellt." Daher wird wahrscheinlich Sven Michel im Angriff neben Becker starten, auch weil die Offensive beim 0:5 in Leverkusen erfolglos auftrat. Im Mittelfeld könnte Morten Thorsby durch Genki Haraguchi ersetzt werden, in der Abwehr Danilho Doekhi statt Timo Baumgartl starten. So könnte Union auflaufen: Lennart Grill - Danilho Doeki, Robin Knoche, Diogo Leite - Julian Ryerson, Rani Khedira, Niko Gießelmann - Genki Haraguchi, Janik Haberer - Sven Michel, Sheraldo Becker Es fehlen: Frederik Rönnow(Muskelverletzung) und Andras Schäfer(Fußverletzung)

Die Prognose

Union Berlin wird die Niederlage in Leverkusen nicht umgeworfen haben, aber dennoch hat die 0:5-Klatsche Spuren in den Köpfen der Spieler hinterlassen, wenn auch bestimmt nur kleine. Diese leisen Zweifel muss Trainer Urs Fischer beseitigen und kann da sicher auf die breite Brust der Spieler bauen. Den FC Augsburg wird kein Union-Spieler unterschätzen, schließlich möchten die Köpenicker die Bilanz gegen die bayrischen Schwaben sicher verbessern. Daher unser Tipp: 1:0

