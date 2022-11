Im Fall der Klage von Rune Jarstein gegen seine Kündigung bei Hertha BSC haben sich der Torhüter und der Berliner Fußballklub bei einem Gütetermin am Berliner Arbeitsgericht am Mittwoch nicht einigen können. Die Klage Jarsteins soll nun Anfang März bei einem Kammertermin fortgeführt werden.

"Die Form, die Art und Weise und auch die Sprache war nicht okay in dieser Situation", hatte Herthas Geschäftsführer Fredi Bobic im Anschluss erklärt. Dazu sagte Jarsteins Anwalt Horst Kletke am Mittwoch nach dem Gütetermin am Mittwoch: "Leider haben wir nach wie vor keinen Fortschritt zu den Kündigungsgründen. Es muss jetzt schon mal sehr konkret sein: Was ist da wie und wo gelaufen?"

Im Kündigungsschreiben zum 30. November 2022 sei als Grund lediglich eine "nicht angemessene Wortwahl im Rahmen eines internen Gesprächs" angedeutet worden, sagte Kletke. Dies sei nicht konkret genug. "Er hat sich nie was zu Schulde kommen lassen. In erster Linie geht's um seinen Ruf und um seine Ehre."

Bei dem Termin am Berliner Arbeitsgericht vertrat Kletke den 38-jährigen Torhüter. Für Hertha war Anwalt Johan-Michel Menke vor Ort.