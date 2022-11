Die deutsche Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage in die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gestartet. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick unterlag am Mittwochnachmittag Japan trotz Führung mit 1:2 (1:0). Das einzige Tor erzielte Ilkay Gündogan per Foulelfmeter (33.).

Die Bundesligaprofis Ritsu Doan (75.) und Takuma Asano (83.) trafen für den viermaligen Asienmeister. Am Sonntag steht der viermalige Weltmeister im zweiten Gruppenspiel gegen Spanien gewaltig unter Druck. Letzter Gegner in der Vorrunde ist Costa Rica (1. Dezember).