Topspiel im Brandenburgischen Landespokal - Cottbus schlägt Babelsberg und steht im Viertelfinale

Sa 19.11.22 | 15:06 Uhr

Bild: IMAGO/Fotostand

Energie Cottbus gewinnt das Topspiel des Brandenburgischen Landespokals. Nach einem frühen Rückstand kommen die Lausitzer im Derby gegen Rivalen Babelsberg 03 zurück, drehen das Spiel und ziehen so ins Viertelfinale ein.

Energie Cottbus steht im Viertelfinale des Brandenburgischen Landespokals. Die Lausitzer gewannen am Samstag das Spitzenspiel gegen den Rivalen Babelsberg 03 mit 2:1 (0:1). Nach einem frühen Rückstand drehten die Lausitzer die Partie in der zweiten Halbzeit. Mann des Spiels: Maximilian Oesterhelweg, der für Energie einen Doppelpack und in der 83. Minute auch das Siegtor erzielte.

Frühe Führung im vorgezogenen Finale

Dass die Achtelfinal-Partie zwischen Cottbus und Babelsberg eine besondere sein würde, war schon im Vorfeld klar. Normalerweise würde man das Duell der beiden Rekordpokalsieger eher im Finale erwarten. Aber weil auch im Brandenburgischen Landespokal das Los über die Ansetzungen entscheidet, empfing der amtierende Pokalsieger die Babelsberger Titelträger von 2021 eben schon in der Runde der besten 16. Während Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz auf die gleiche Startelf wie zuletzt in der Liga vertraute, musste Babelsbergs Trainer Markus Zschiesche verletzungsbedingt auf seinen Kapitän und Topscorer Daniel Frahn verzichten. Früh im Spiel stand dann dessen Cottbuser Pendant im Fokus: Nach einem Missverständnis mit Torwart Elias Bethke brachte Energie-Kapitän Axel Borgmann Babelsberg in der fünften Minute unfreiwillig in Führung. Einen eigentlich ungefährlichen Freistoß der Gäste wollte Borgmann zurück zu seinem Torwart köpfen, der allerdings herausgelaufen kam. So konnte Bethke nur zusehen, wie der Ball erst an ihm vorbeisegelte und anschließend ins leere Tore kullerte. Anschließend waren allerdings die Cottbuser die etwas aktivere Mannschaft und investierten offensiv zunächst mehr als Babelsberg. So erspielten sich die Gastgeber schnell auch eine große Chance auf den Ausgleich. Nach einem gut ausgespielten Konter über die rechte Außenbahn fand Malcolm Badu mit seiner Hereingabe Eric Hottmann in der Mitte. Der scheiterte mit seinem etwas zu unplatzierten Schuss allerdings frei vor Babelsbergs Torwart Luis Klatte.

Borgmann verpasst den Ausgleich

Ähnlich aussichtsreiche Chancen konnten sich die beiden Mannschaften in den Folgeminuten zunächst nicht erspielen. Auch, weil die Babelsberger ihre Sache defensiv sehr gut machten. Immer wieder pressten sie die Cottbuser früh und bis zum Torwart an und machten es ihnen so schwer, ein gefährliches Offensivspiel aufzuziehen. Eine Phase, in der spür- und sichtbar wurde, wie viel für beide Mannschaften auf dem Spiel stand. Den ersten Babelsberger Abschluss verzeichnete dann Tahsin Cakmak nach einer Hereingabe aus spitzem Winkel (25. Minute).

Insgesamt auffällig: Beide Mannschaften versuchten, die Dinge offensiv spielerisch zu lösen. So kombinierten sie sich immer wieder gut durchs Mittelfeld und in Strafraumnähe. Allen voran die Cottbuser kamen hierbei immer wieder auch gefährlich in den Strafraum. Nach einer guten Flanke von Nicolas Wähling rutschte etwa der gut eingelaufene Borgmann mittig vorm Tor nur eine Fußlänge am Ball vorbei (39.). In der letzten Aktion der ersten Halbzeit klärte anschließend die Babelsberger Defensive einen Kopfball von Maximilian Oesterhelweg kurz vor der Linie (45.). So blieb es zur Pause beim 0:1 aus Sicht der Gastgeber.

Cottbus dreht das Spiel

In der zweiten Halbzeit erwischten dann die Cottbuser den besseren Start und kamen auch prompt zum Ausgleich. In der 52. Minute forderten die Fans im Stadion der Freundschaft nach einem Getümmel im Strafraum zunächst Elfmeter, ehe Oesterhelweg Sekunden später einen zu ihm geprallten Ball rechts im Tor versenkte. Cottbus war jetzt die überlegene, weil mutiger und konsequenter spielende Mannschaft. Die Gastgeber erhöhten zunehmend den Druck, drängten Babelsberg weiter in die Defensive und drängten auf die Führung. In der 61. Minute verhinderte Babelsbergs Torwart Klatte diese nach einem strammen Schuss von Wähling aus spitzem Winkeln. Es folgten viele Wechsel und zunächst wenig Torchancen. Das Spiel wurde intensiver und hakeliger, blieb dabei aber größtenteils einseitig. Cottbus drängte weiterhin auf das 2:1 und hatte hierbei große Vorteile beim Ballbesitz. Und in der 83. Minute zahlte sich der Druck auch mit Blick auf das Ergebnis aus: Eine Babelsberger Kopfball-Abwehr landete knapp außerhalb des Strafraums auf dem Fuß von Oesterhelweg, der zögerte kurz und zog dann ab. Sein Schuss schlug unhaltbar unten links im Babelsberger Tor ein und bescherte Cottbus die Führung.

Die letzten Minuten waren dann geprägt von viel Kampf und einigem Babelsberger Frust. In der 85. Minute sah Daoud Iraqi nach einem Foul kurz hinter der Mittellinie glatt die Rote Karte. Offensiv verpasste Babelsberg in der Nachspielzeit den Ausgleich nur knapp. Bei einem Schuss der Gäste parierte Bethke im Cottbuser Tor allerdings glänzend. So blieb es beim 2:1 und dem damit verbundenen Einzug ins Viertelfinale für die Gastgeber.

