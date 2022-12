Brandenburg-Derby in der Regionalliga Nordost - Energie Cottbus sichert sich späten Sieg und Tabellenführung in Babelsberg

Sa 10.12.22 | 14:58 Uhr

Bild: IMAGO/Matthias Koch

Energie Cottbus hat das Brandenburg-Derby bei Babelsberg spät mit 1:0 gewonnen - auch, weil die Hausherren ihre Chancen zuvor nicht nutzten. Nun thront das Team von Trainer Wollitz vorübergehend an der Tabellenspitze.

Energie Cottbus hat mit einem späten Sieg im Brandenburg-Derby vorübergehend die Tabellenführung der Regionalliga Nordost erobert. Das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz gewann am Samstag beim SV Babelsberg 03 mit 1:0 (0:0). Das Tor des Tages erzielte Jonas Hildebrandt in der 82. Minute. Damit schob sich Cottbus vorbei an Rot-Weiß Erfurt an die Tabellenspitze. Die Erfurter können diese am Sonntag im Spiel bei Chemie Leipzig zurückerobern.

Babelsberg drückend überlegen

Auf leicht gefrorenem Rasen entfaltete sich vor rund 4.500 Zuschauern in den Anfangsminuten ein intensiv geführtes Derby mit zahlreichen Zweikampfaktionen. Für die erste hochkarätige Möglichkeit sorgte auf Babelsberger Seite Stürmer Tom Nattermann, der von linker Seite eine Flanke serviert bekam, den Kopfball aus drei Metern allerdings neben das Tor setzte. Auch bei der nächsten nennenswerten Offensivaktion machte Nattermann, der erneut für den verletzten Daniel Frahn startete, keine gute Figur: Der Angreifer verstolperte den Ball, nachdem Daoud Iraqi ihn in aussichtsreicher Position nahe dem Elfmeterpunkt in Szene gesetzt hatte (19.).

Die Hausherren erarbeiteten sich nun ein Übergewicht und konnten das Spiel zunehmend tief in die Hälfte der Cottbuser verlagern. In der 37. Minute brachte das Team von Markus Zschiesche Energie gleich mehrfach in Bedrängnis. Flügelspieler Rudolf Ndualu brachte den Ball von rechts auf Sturmpartner Nattermann, der erneut vergab, weil Keeper Elias Bethke den Schuss allerdings glänzend parieren konnte. In der folgenden Szene kamen die Babelsberger gleich zu mehreren Abschlüssen, die jedoch allesamt von Energie-Verteidigern geblockt werden konnten. So verdichtete sich kurz vor der Halbzeitpause der Eindruck, dass der Tabellensiebte zu wenig aus seinen Gelegenheiten gegen enttäuschend auftretende Cottbuser machte.

Cottbuser Tor des Tages fällt spät

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz engagierter, ohne sich allerdings zwingende Abschlüsse zu erspielen. Zwei ungefährliche Freistöße aus halbrechter und halblinker Position blieben in der ersten Viertelstunde des zweiten Durchgangs die einzigen Abschlüsse der Cottbuser. Die Babelsberger Verteidigung um Janne Sietan und Jake Wilton mussten jedoch in der Folge zunehmend auf robuste Zweikampfführung zurückgreifen, um den Offensivbemühungen der Gäste Herr zu werden.

In der 72. Minute konnte der Cottbuser Ali Abu-Alfa nach einem Fehlpass von Wilton durch die Defensivreihe brechen, schob den Ball allerdings um zwei Meter am Tor vorbei. Das Tor des Tages fiel per Standardsituation: Erneut aus halblinker Position ließ der Cottbuser Jonas Hofmann eine Flanke quer über den Babelsberger Strafraum segeln, die sein unbewachter Teamkollege Jonas Hildebrandt am langen Pfosten direkt ins kurze Eck verwertete. Mit dem Erfolg hat Energie Cottbus vorübergehend die Tabellenführung erobert. Rot-Weiß Erfurt kann sich diese allerdings bereits am Sonntag (14 Uhr) zurückholen, sollten die Thüringer bei Chemie Leipzig als Sieger vom Platz gehen. Babelsberg hat hingegen wettbewerbsübergreifend nunmehr fünf Partien in Folge verloren und rangiert auf dem achten Platz.

TeBe geht in Meuselwitz unter

Der Tabellenvorletzte Tennis Borussia hat derweil nach dem zweiten Saisonsieg am vergangenen Wochenende gegen Lichtenberg 47 einen deutlichen Rückschlag hinnehmen müssen. Im Kellerduell beim ZFC Meuselwitz unterlagen die Berliner mit 1:5 (0:2). Nils Schätzle brachte von Beginn an überlegene Thüringer nach 20 Minuten per Kopf in Führung, Andy Trübenbach erhöhte nach einer knappen halben Stunde auf 2:0.

Nach der Pause konnte TeBe dann zumindest kurz hoffen: ZFC-Keeper Justin Fietz patzte bei einer Flanke, Kilian Dewald köpfte zum 1:2 aus Gästesicht ein (56.). Doch Meuselwitz reagierte prompt. Nach einer Ecke von Luis Fischer stellte Nils Miatke mit dem dritten Kopfball-Treffer der Partie den alten Abstand wieder her (60.). In der Folge fiel Tennis Borussia auseinander: Till Jacobi und Felix Rehder trafen zum 5:1-Endstand (78./83.). Meuselwitz springt damit vorerst auf den zwölften Tabellenplatz, Tennis Borussia bleibt mit vier Punkten Rückstand auf Luckenwalde 17. der Regionalliga Nordost. Das Spiel von Lichtenberg 47 gegen den Greifswalder FC wurde abgesagt. Grund sei die "Unbespielbarkeit des Platzes", wie der Nordostdeutsche Fußball-Verband bekanntgab. Als Nachholtermin sei aktuell der 21. Januar angedacht, teilten die Lichtenberger mit. Dieser stehe aber noch nicht endgültig fest. Alle Eintrittskarten behielten ihre Gültigkeit.

