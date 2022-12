30:24-Sieg in der Handball European League

Mit einem Sieg gegen Skanderborg-Aarhus haben die Füchse Berlin einen großen Schritt Richtung Gruppensieg in der European League gemacht. Im Duell gegen die bisher ebenfalls ungeschlagenen Dänen machten es sich die Berliner aber unnötig schwer.

Die Füchse Berlin haben einen wichtigen Sieg im Kampf um den Gruppensieg in der European League geschafft. Am Dienstagabend setzten sie sich im Duell der bisher ungeschlagenen Teams der Gruppe D zu Hause gegen den dänischen Klub Skanderborg-Aarhus mit 30:24 (15:13) durch. Als Gruppensieger hätten sie die bestmögliche Ausgangsposition für die Playoffs.

"In Berlin muss man hart kämpfen, um Aufmerksamkeit zu bekommen"

Das Duell zwischen den Dänen und dem Tabellenführer der Bundesliga brachte auch ein interessantes Aufeinandertreffen mit sich. Hakun West av Teigum , Rechtsaußen der Gäste, wird im Sommer Hans Lindberg ersetzen , der seit 2016 in Berlin spielt und keinen neuen Vertrag bekommen hat. Und der 20-Jährige präsentierte sich seinem zukünftigen Arbeitgeber treffsicher, glich zum zwischenzeitlichen 5:5 aus.

Füchse-Coach Jaron Siewert musste auf die verletzten Mathias Gidsel, Matthes Langhoff, Marc Walter und Valter Chrintz verzichten. Die sahen in der Max-Schmeling-Halle eine ausgeglichene Anfangsphase, in der beide Teams den Fokus vor allem auf die Offensive legten.

Die Dänen fanden immer wieder Lücken im Berliner Rückraum. Paul Drux konnte schließlich seine physische Überlegenheit gegen den Kreisläufer nutzen und sorgte beim 10:8 erstmals für eine Zwei-Tore-Führung. Doch weil die Füchse nicht so effizient wie zuletzt auftraten und zu viele Chancen ungenutzt ließen, blieb das Spiel erstmal offen. Mit einem knappen 15:13-Vorsprung ging es in die Pause.

In der Kabine schien Trainer Jaron Siewert die Füchse auf ihre Schwachstellen angesprochen haben - denn sie kamen deutlich besser in die zweite Halbzeit. Die Berliner standen nun deutlich kompakter in der Deckung. Mit einem verwandelten Siebenmeter sorgte Hans Lindberg für das 19:15. Doch weil die Konzentration der Gastgeber direkt darauf wieder nachließ und die Dänen ihre Chance nutzten, war der Vorsprung schnell wieder dahin. Der zukünftige Füchse-Spieler Hakun West av Teigum traf zum 19:19-Ausgleich.

Doch die Berliner stabilisierten sich wieder und spielten nochmals einen Vier-Tore-Vorsprung heraus. Und diesmal kamen die Gäste nicht heran und mit 30:24 fiel der Sieg am Schluss sogar deutlich aus. Bereits am kommenden Dienstag findet das Rückspiel in Dänemark statt.