Der sich im Umbruch befindende Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat am Dienstag seine Planung im Bereich Scouting und Kaderplanung konkretisiert. Demnach haben sich die Berliner dazu entschlossen, die jüngst freigewordenen Posten des Kaderplaners und Chef-Scouts nicht extern neu zu besetzen. Stattdessen bestätigte der Klub am Dienstag auf Anfrage des rbb, die Aufgaben, die mit den beiden Stellen einhergehen, "intern mit dem vorhandenen Personal auffangen" zu wollen.

Am Montag hatte Hertha die Freistellungen des bisherigen Kaderplaners Dirk Dufner und Chefscout Babacar Wane bestätigt. Sie gehörten zu dem Personal, das der mittlerweile entlassene Geschäftsführer Fredi Bobic in den vergangenen Jahren im Klub installiert hatte. Ihre Stellen nun nicht nachzubesetzen, hat laut Aussage des Klubs explizit auch wirtschaftliche Gründe.

Nach Engagements als Spieler und Trainer bei Hertha war der 52-jährige Kretschmer von 2010 bis 2021 bereits Chef-Scout des Klubs – bis er unter Bobic durch Babacar Wane ersetzt wurde. Nach rbb-Informationen soll Kretschmer nun wieder mehr Verantwortung im Scouting der Berliner übernehmen und auch allgemein intensiver in deren Kaderplanung eingebunden werden.

So befürchtet man bei Hertha BSC auch nicht, dass durch das Streichen der Stellen des Chef-Scouts und Kaderplaners ein Mangel an personellen Kapazitäten in deren Aufgabengebieten entstehen könnte. "Wir sind in dem Bereich voll handlungsfähig", teilte der Klub dem rbb mit.