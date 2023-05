Regionallia Nordost | 34. Spieltag - Altglienicke schlägt Erfurt, Cottbus mit Nullnummer

Energie Cottbus kam am letzten Spieltag der Regionalliga Nordost mit einer B-Elf nicht über ein 0:0 bei Chemie Leipzig hinaus. Die VSG Altglienicke beszwang dagegen Erfurt zu Hause mit 1:0. Sehenswertes gab es bei Lichtenberg gegen BFC Dynamo.



Der Meister der Regionalliga Nordost, Energie Cottbus, erreichte im letzten Spiel der regulären Saison ein recht ödes 0:0 bei Chemie Leipzig. Der Anpfiff der Partie hatte sich um 20 Minuten verzögert, weil es laut MDR-Bericht Ärger mit der Choreo der Chemie-Fans gab. Nachdem das Spiel schließlich angepfiffen wurde, gab es vor 4.999 Zuschauern zunächst keinerlei spielerische Höhepunkte. Cottbus schonte viele Stammspieler für die Relegation und so wollte sich zunächst kein Spielfluss entwickeln. Eine erste Halbchance hatte Heike, der eine Flanke von Paul Milde nur knapp verpasste (20.). In der 22. Minute gab es dann einen Foulelfmeter für die BSG, doch Energie-Keeper Alexander Sebald konnte den schwach geschossen Strafstoß parieren. Mit zunehmender Spieldauer übernahm Cottbus die Kontrolle, konnte aber seine Überlegenheit in nichts Zählbares ummünzen.

Wollitz und Jagatic mit Wortgefecht

Im zweiten Abschnitt war es abermals Energies Torhüter Sebald, der in der 57. Minute nach einem Kopfball von Florian Kirstein gekonnt den Rückstand der Cottbuser verhinderte. Von diesen kam wenig im zweiten Abschnitt. Dennis Slamar sah in der 81. Minute Gelb-Rot und ist damit für das erste Relegationsspiel gesperrt. Keeper Sebald hielt schließlich den Punkt fest, als er in der 87. Minute gegen Alexander Bury erneut stark parierte. Nach dem Spielschluss ärgerte sich Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz offenbar über den Referee Chris Rauschenberg und teilte ihm das auch mit. Danach kam es zu einem Wortgefecht mit dem Chemie-Coach Miroslav Jagatic.

Jena und Hertha II mit Punkteteilung

In einem qualitativ äußerst überschaubaren Spiel trennten sich Carl-Zeiss Jena und Hertha BSC II am Sonntag mit 1:1. In der ersten Hälfte hatte nur Jena gute Möglichkeiten durch einen Kopfball von Jonathan Muiomo (34.) und Pasqual Verkamp (40.). Zu Beginn der zweiten Hälfte traf dann Herthas Kreativspieler Nader El-Jindaoui per Freistoß den Pfosten. Hertha blieb dran und kam durch ein Solo von Mustafa Abdullatif zum Führungstor in der 67. Minute. Jena drückte auf den Ausgleich und wurde durch Maurice Hehne in der 90. Minute belohnt. Sein Kopfballtreffer fiel aber aus stark abseitsverdächtiger Position. Durch das Remis rutschen die Hertha-Bubis in der Endabrechnung auf Rang neun in der Tabelle ab.

Viktoria mit knapper Niederlage gegen Chemnitz

Der Chemnitzer FC feierte gegen Viktoria 89 einen verdienten 1:0-Heimsieg. Torschütze des Tages war der Chemnitzer Offensivspieler Stanley Keller, der bereits in der elften Minute nach einer schönen Einzelleistung in Viktorias Strafraum zum 1:0 traf. Die Sachsen bestimmten die Partie, während die Viktoria nur durch Fehler der Gastgeber zu Chancen kam. In der zweiten Hälfte versuchten die Berliner den CFC früh zu stören, doch gefährliche Torszenen sprangen kaum heraus. Deshalb blieb es beim 0:1 aus Viktorias Sicht, die damit auf dem zwölften Platz abschließen.

Babelsberg mit deutlicher Heimniederlage gegen Lok

Der SV Babelsberg 03 musste gegen Lok Leipzig eine deutliche 0:3-Heimniederlage akzeptieren. Zweimal Osman Atilgan (15., 59.) und Farid Abderrahmane (69.) trafen für die Gäste. Die Nulldreier verpennten die Anfangsphase komplett und hatten erst durch Tahsin Cakmak (40.) ihre erste gute Chance. In der zweiten Hälfte zeigten sich die Babelsberger zwar verbessert, kassierten dann aber aus dem Nichts das 0:3. Es war der Knock-Out für das Team von Trainer Markus Zschiesche, das die Saison damit auf dem zehnten Tabellenplatz beendet.

Lichtenberg gegen BFC: Krüger per Fallrückzieher zum Punktgewinn

Der SV Lichtenberg 47 konnte im letzten Heimspiel der Saison einen Punktgewinn gegen den BFC Dynamo feiern. Das 3:3 war ein äußerst sehenswertes Spiel. Der BFC machte in der ersten Hälfte zwar das Spiel, doch die Tore erzielten die 47er durch Irfan Brando (26.) und Christian Gawe (38.). Kurz vor der Pause gelang den Gästen dann der verdiente Anschluss durch Erlind Zogjani. Im zweiten Abschnitt blieb es eine ansehnliche und muntere Partie. In der 71. Minute traf dann der eingewechselte Christian Beck in seinem letzten Spiel per Elfmeter zum 2:2 für Dynamo. Nur eine Minute später schraubte Amar Suljic das Ergebnis sogar auf 3:2 für die Gäste. Fünf Minuten später folgte dann der Höhepunkt des Spiels: Paul Krüger traf per Fallrückzieher zum 3:3 – gleichzeitig der Endstand. Lichtenberg 47 bleibt trotz des Sieges auf Tabellenplatz 16 und muss auf den Aufstieg von Energie Cottbus in der Relegation hoffen, um die Klasse zu halten.



Torreiches Spiel zwischen dem BAK und TeBe

Das torreichste Spiel erlebten die Zuschauer an diesem Sonntagnachmittag im Berliner Poststadion. Der Berliner AK feierte dort einen 4:3-Heimsieg gegen den Tabellenletzten Tennis Borussia. Schon nach vier Minuten stand es 1:0. Jamal Rogero hatte den BAK in Führung gebracht. Doch TeBe schlug zurück in der 27. Minute in Person von Etienne Nikol, dem Sohn des ehemaligen Unioners Ronny Nikol. Zwölf Minuten später war es Felix Pilger, der für TeBe sogar auf 2:1 erhöhte. Doch Jürgen Gjasula glich noch vor der Pause aus und Patrick Sussek erhöhte nach dem Seitenwechsel für den Berliner AK auf 3:2. In der 71. Minute erneut die Antwort von TeBe: Botond Bach traf zum 3:3. Das Scheibenschießen ging weiter: Michael Olczyk erzielte vier Minuten später das 4:3 für den BAK, der Endstand in einem unterhaltsamen Spiel. Der Berliner AK bleibt damit auf dem elften Tabellenplatz. Tennis Borussia steigt als Tabellen-18. in die Oberliga ab.



Altglienicke schlägt Topteam aus Erfurt

Die VSG Alglienicke kam gegen Rot-Weiß Erfurt zu einem 1:0-Heimsieg. Gegen das Topteam aus Thüringen hatte die VSG in der ersten Hälfte ein deutliches optisches Übergewicht und erzielte durch Tolcay Cigerci nach einer sehenswerten Kombination bereits in der 26. Minute den 1:0-Siegtreffer. RWE wachte erst in der Schlussphase auf, Caniggia Elva vergab in der letzten Minute per Lupfer die Ausgleichschance. Durch die Niederlage verlor Erfurt den zweiten Tabellenplatz an Carl-Zeiss Jena.

Luckenwalde gewinnt gegen Halberstadt

Der FSV Luckenwalde kam gegen den schon fest stehenden Absteiger Germania Halberstadt zu einem 2:0-Heimsieg. Daniel Becker erzielte in der 15. Minute den Führungstreffer, Stefan Rankic sorgte schließlich für die Entscheidung (90.). Der FSV schließt die Saison damit als Tabellen-13. ab.



