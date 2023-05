Regionalliga Nordost - TeBe erlebt Debakel beim Heim-Abschied, Lichtenberg muss auf Cottbus hoffen

So 21.05.23 | 16:49 Uhr

Für Lichtenberg 47 beginnt eine lange Zitterpartie: Durch eine 1:2-Niederlage in Greifswald am vorletzten Spieltag der Regionalliga Nordost beendet der Klub die Saison auf Platz 16 - und bleibt nur dann viertklassig, wenn Energie Cottbus sich in den Aufstiegspielen zur dritten Liga (7./11. Juni) durchsetzt. Die Lausitzer machten im Brandenburg-Derby gegen den SV Babelsberg 03 die Meisterschaft perfekt. [Einen ausführlichen Spielbericht lesen Sie hier.] Absteiger Tennis Borussia blamierte sich am Sonntag zu Hause gegen Meuselwitz, auch der BFC Dynamo verpatzte seinen letzten Heimauftritt der laufenden Spielzeit gegen Luckenwalde. Jubeln konnten hingegen die VSG Altglienicke, die Serien-Sieger von Hertha II und auch der Berliner AK, der sich im Berliner Derby bei Viktoria Berlin durchsetzte.

Altglienicke zieht am BFC vorbei

Die VSG Altglienicke gewann deutlich mit 4:0 (3:0) beim Tabellenvorletzten Germania Halberstadt, der bereits vor der Partie als Abstieger feststand. Philip Türpitz erzielte nach 13 Minuten das 1:0 für das Team von Trainer Karsten Heine. Tugay Uzan per Schlenzer nach Vorarbeit von Patrick Breitkreuz (34. Minute) und Kolja Oudenne aus kurzer Distanz (40.) legten nach und entschieden das Duell so schon vor der Pause. Türpitz traf erneut in der Schlussphase nach Vorarbeit von Tolcay Cigerci den 4:0-Endstand (84.). Die VSG klettert damit auf Platz fünf - vorbei am BFC Dynamo. Der kassierte eine überraschend deutliche 1:3 (0:3)-Heimniederlage gegen den Tabellen-13. FSV Luckenwalde. Bereits nach fünf Minuten erzielte Daniel Hefele nach einer Ecke per Kopf die Führung für die Gäste aus Brandenburg (5. Minute), Luca Dahlke erhöhte einmal kurz vor sowie nach dem Seitenwechsel (43./55.). Den Hausherren gelang nur das späte 1:3 durch Top-Torjäger Christian Beck (88.). Der Klub aus Hohenschönhausen ist nun Sechster.

Lichtenberg muss bangen, TeBe erlebt Debakel

Bitter wurde es für Tennis Borussia Berlin. Die bereits abgestiegenen Lila-Weißen kamen im heimischen Mommsenstadion gegen den ZFC Meuselwitz völlig unter die Räder. 0:7 hieß es am Ende gegen den Tabellen-15., zur Pause hatte das Tabellenschlusslicht mit 0:3 zurückgelegen. Einen Spieltag vor Schluss hat TeBe nun bereits 98 Gegentore kassiert.

Deutlich knapper verlief das Spiel in Greifswald. Dort verlor Lichtenberg 47 mit 1:2 (0:0). Nico Granatowski brachte die Hausherren nach 50 Minuten in Führung, kurz darauf konnte Max Winter ausgleichen (59.). Doch am Ende entschied Ex-Bundesliga-Spieler Tom Weilandt das Spiel zugunsten der Gastgeber (82.). Damit steht fest, dass Lichtenberg die Saison auf Platz 16 beenden wird - und bis zum 11. Juni um den Klassenerhalt zittern muss. Schafft es Energie Cottbus in den Aufstiegsspielen in die dritte Liga, bleiben die 47er weiterhin Regionalligist. Sonst müssen sie den Gang in die fünftklassige Oberliga antreten.

BAK gewinnt Berliner Derby

Viktoria Berlin und der Berliner AK tauschen nach dem Derby im Stadion Lichterfelde die Tabellenplätze. Durch einen 3:1 (2:0)-Auswärtssieg zieht der BAK an den Himmelblauen vorbei auf Rang elf. Patrick Sussek brachte das Team von Volkan Uluc nach 32 Minuten per Elfmeter in Führung, Joel Richter erhöhte nur drei Minuten später auf 2:0 (35.). Tobias Gunte ließ die Gastgeber durch seinen Anschlusstreffer in der 71. Minute noch einmal hoffen, doch schlussendlich war es erneut Richter, der mit seinem zweiten Tor die Partie entschied (85.). Die zweite Mannschaft von Hertha BSC setzte ihre Erfolgsserie fort. Der 3:1 (2:1)-Sieg gegen den Chemnitzer FC war das neunte Spiel ohne Niederlage in Serie, sieben davon gewann das Team von Trainer Ante Covic. Tony Rölke erzielte nach Vorarbeit von Veit Stange das frühe 1:0 (9.), Nader El-Jindaoui legte das 2:0 nach (24.). Durch Felix Brügmann kamen die Gäste vor der Pause noch einmal heran (38.). Zum spielentscheidenden 3:1 traf schließlich Mustafa Abdullatif mit einem flachen Schuss ins lange Eck (74.). Hertha II springt auf Platz acht.