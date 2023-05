Frank Hördler : Sehr gut. Es ist natürlich eine große Entscheidung gewesen - und auch keine einfache. Aber wir haben in Selb ab Februar sehr gute Gespräche gehabt. Da sind viel Wertschätzung und Vertrauen von Selb gekommen, es war sehr respektvoll. Das war einfach eine sehr tolle Ausgangsposition, also bin ich sehr glücklich über die Entscheidung.

In erster Linie freue ich mich, dass ich wieder bei der Familie bin. Wir müssen zu Weihnachten nicht mehr kämpfen, wer für einen Tag wohin fährt. Ich habe bis ich 18 Jahre alt war in Selb gespielt und bin dann von der ersten Mannschaft zu den Eisbären gewechselt. Ich habe immer gern in Selb gespielt und wollte immer mal dort als Profi einlaufen. Und jetzt ist es soweit. Ich freue mich auch darauf, dass sich unheimlich viel entwickelt hat. Sie haben schon viel in die Wege geleitet, um das in der DEL2 professionell aufzuziehen. Ich will einfach helfen, es noch professioneller zu machen.

Jetzt wechseln Sie zu Ihrem Jugendverein in die Heimat. Was macht denn Selb und die Wölfe aus? Worauf freuen Sie sich dort am meisten?

In Selb sollen Sie auch in die strategische Entwicklung des Standortes eingebunden werden. Wie genau sieht denn Ihre Rolle im Verein aus - auch perspektivisch?

Sie standen einst mit Ihrem Vater in Selb zusammen auf dem Eis. In Berlin konnten Sie sich diesen Traum nochmal erfüllen und sind in der letzten Saison mit Ihrem Sohn Eric in der DEL aufgelaufen. Was hat Ihnen das bedeutet?

Das war schon ein ganz, ganz besonderes Erlebnis. Es ist der Stolz, der in einem dann so stark wächst, wenn der Sohn mit einem an der Seite in der ersten Liga zusammen aufläuft - vor so vielen Fans. Das ist sehr schwierig zu erklären. Das muss man erlebt haben, um es zu verstehen.