Do 02.03.23 | 15:37 Uhr

Die Eisbären Berlin müssen im Endspurt um einen Playoff-Platz der Deutschen Eishockey-Liga auf ihren Kapitän Frank Hördler verzichten. Der 38-jährige Verteidiger hat sich eine Schulterverletzung zugezogen und fällt "bis auf Weiteres" aus, wie der amtierende deutsche Meister am Donnerstag mitteilte.

Ob der zuletzt angeschlagene Marcel Noebels im Hauptrunden-Finale am Wochenende noch eingreifen kann, ist unsicher. Sein Einsatz werde "sich kurzfristig entscheiden", erklärten die Eisbären. Die Berliner sind am Freitagabend zu Gast bei den Augsburger Panthern, im letzten Hauptrundenspiel am Sonntag empfangen sie die Schwenninger Wild Wings. Der Rückstand auf den Pre-Playoff-Platz zehn beträgt zwei Punkte.