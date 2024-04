S 3

Nacht 18./19. April: Wegen kurzfristiger Bauarbeiten wird die Linie ab ca. 22 Uhr bis Betriebsschluss zwischen Karlshorst und Rummelsburg unterbrochen und ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Gleisänderung: Die Züge der S3 nach Rummelsburg verkehren in Ostkreuz abweichend von Gleis 5 (Bahnsteig stadteinwärts). Letzte durchfahrende Züge der Linie S3: Erkner ab 21:24 Uhr > Westkreuz an 22:22 Uhr Spandau ab 21:08 Uhr > Erkner an 22:21 Uhr ..... 19. April bis 21. April, Betriebsschluss Aufgrund von Umbauarbeiten am Bahnhof Köpenick wird die Linienführung der S3 geändert. Ein Ersatzverkehr mit Bussen verkehrt zwischen den Halten Karlshorst und Rahnsdorf.