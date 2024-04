Internationaler Radsport-Nachwuchs tritt in Cottbus an

Der Wettbewerk startet am 5. April in Drebkau (Spree-Neiße) mit einem 77,2 Kilometer langen Rundkurs. Am 6. April folgen Einzelzeitfahren von Papproth nach Spremberg (Spree-Neiße) und zurück sowie am Nachmittag ein Rundstreckenrennen um das Spree-Waldhotel Cottbus über 60 Kilometer. Am 7. April startet die Abschlussetappe in Dissen (Spree-Neiße) mit fünf Runden zu je 24 Kilometer.

Durch die Straßenrennen wird es Einschränkungen für den Verkehr geben. Für die beiden Rennen am Samstag zwischen Parroth und Spremberg sowie rund um das Hotel in Cottbus werden die Strecken laut RSC voll gesperrt. Bei den Straßenrennen in Drebkau und Dissen gebe es kurzzeitige Sperrungen. Die Polizei hält dort den Gegenverkehr an.