Alba Berlin kämpft in Zeiten der Corona-Krise wie auch die anderen Vereine der Basketball-Bundesliga ums nackte Überleben. "Wir sitzen ja alle im selben Boot, da gibt es einen gemeinsamen Nenner", sagte Manager Marco Baldi der Deutschen Presse-Agentur am Samstag - und: "Es gibt keine Einnahmen, dafür aber Ausgaben. Wir müssen momentan einen Weg finden, zu überleben. Und das Boot manövrierfähig zu halten."

Der 57-Jährige setzt in der Krise vor allem auf den Zusammenhalt - sowohl im Verein, als auch in der Bundesliga. Dabei appelliert er an die Konkurrenz, dass jetzt nicht jeder Verein nur auf seine Probleme schauen solle. "Man muss jetzt über Standards nachdenken, die für alle gelten. Sei es bei den Gehältern oder in Lizensierungsfragen", sagte Baldi.

Bei Alba ruht weiterhin der Trainingsbetrieb, alle Spieler sind freigestellt. Bundesliga und Euroleague pausieren mindestens bis Ende April. Ob es danach mit Geisterspielen ohne Publikum weitergeht, ist noch unklar.