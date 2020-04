Dieser Sieg im virtuellen Berlin-Derby ging eindeutig an Hertha BSC: Mit 7:1 haben die Charlottenburger am Sonntagnachmittag Stadtrivale Union Berlin an der Konsole bezwungen. Bei der Bundesliga Home Challenge, in der 29 Teams der 1. und 2. Bundesliga antreten, setzten sich Hertha-Profi Pascal Köpke und E-Sportler Eren Poyraz gegen die Köpenicker Profis Julius Kade und Keven Schlotterbeck durch.

Für Hertha war es am vierten Spieltag auf der Playstation der dritte Erfolg, Union musste während der Coronavirus-Zwangspause in der Bundesliga die zweite Konsolen-Niederlage nacheinander hinnehmen.