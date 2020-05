Bei Anwendung der Quotientenregel in der Regionalliga

Regionalligist VSG Altglienicke erwägt, rechtliche Mittel zu prüfen, falls die Meisterschaftsentscheidung in der Regionalliga Nordost per Quotientenregel fallen sollte. Demnach wäre die VSG trotz Tabellenführung nicht Meister, sondern der Zweite Lok Leipzig. Die Sachsen sind punktgleich mit den Berlinern, haben jedoch eine Partie weniger absolviert.

Quotientenregel in der Regionalliga immer wahrscheinlicher

"Bei Anwendung der Quotientenregel werden wir rechtliche Mittel prüfen. Das hat nichts

mit Sport zu tun. Wir sind nicht bei der Matheolympiade", kündigte VSG-Co-Trainer Torsten Mattuschka an.

Die Quotientenregel scheint beim Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) derzeit die wahrscheinlichste Lösung für eine Wertung der unterbrochenen Saison. Eine weitere

Option ist unter anderen ein Viererturnier der aufstiegswilligen Teams aus Altglienicke, Leipzig, Energie Cottbus und Hertha BSC II in Erfurt. "Wir fordern ein Endspiel gegen Leipzig. Wir sind Herbstmeister und Tabellenführer und hätten am letzten Spieltag noch in Leipzig gespielt", sagte Mattuschka.