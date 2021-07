In Tokio 2021 sieht es etwas anders aus: Eindeutige Goldanwärter gibt es nicht, höchstens Außenseiterchancen für den Deutschen Turner-Bund (DTB). Auch der einzige Athlet, der für Berlin an den Start geht, hat vor allem Demut und träumt von einem olympischen Finale.

Bei den letzten Spielen 2016 in Rio de Janeiro sorgte Fabian Hambüchen mit seiner Goldmedaille am Reck für den krönenden Abschluss seiner beeindruckenden olympischen Turn-Karriere. Die Goldmedaille kam mit Ansage.

Von den acht Olympia-Fahrerinnen und -Fahrern hält lediglich Philipp Herder vom SC Berlin die regionale Stange. Für den Turner sind es die ersten Olympischen Spiele. 2016 war der damals 23-jährige nur als Ersatz im DTB-Team. Er sah es damals nicht als Enttäuschung, sondern als Ansporn für Tokio. Auch deshalb will er jetzt auf der wohl größten Bühne überhaupt zeigen, was er kann. "Es ist einfach das größte Sportevent, das es gibt", sagt Herder, der in Marzahn mit dem Turnen begann. Getrieben von dem Traum, Olympionike zu werden, hat er fünf Jahre lang alles investiert.

Lange sah es jedoch so aus, als würde er auch Tokio verpassen. Doch seine Leistungen bei den deutschen Turn-Meisterschaften im Rahmen der Finals 2021 in Dortmund haben seine Aussichten in letzter Minute deutlich verbessert – er wurde zweiter an seinem Lieblingsgerät, dem Barren. Beim Olympia-Quali-Turnier in München Mitte Juni bestätigte er diese Leistung, was ihm seine Nominierung sicherte. Das lag vor allem an seiner Punkteausbeute beim Mehrkampf, denn da wittert der DTB die besten Chancen auf eine Finalteilnahme.