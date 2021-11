Gegen den BFC Dynamo - Regionalliga-Topspiel wegen zahlreicher Corona-Fälle beim Berliner AK abgesagt

Di 16.11.21 | 15:19 Uhr

Bild: www.imago-images.de

Das Spitzenspiel in der Regionalliga Nordost zwischen Tabellenführer Berliner AK und dem Zweiten BFC Dynamo ist abgesagt. Das teilte der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) am Dienstagmittag mit. Die Entscheidung sei "aufgrund von bestätigten COVID-19-Fällen und angeordneten Quarantänemaßnahmen beim Berliner AK 07" gefallen, so die offizielle Mitteilung. Die Partie hätte am Freitagabend um 19 Uhr im Poststadion in Moabit stattgefunden. Ein Nachholtermin für das Gipfeltreffen steht noch nicht fest.

Nachholtermin noch offen

Die Entscheidung hatte sich bereits angedeutet. Denn der Berliner AK versinkt aktuell im Corona-Chaos. "Das Virus hat sich unkontrolliert bei uns in der Mannschaft ausgebreitet", sagte der technische Direktor Benjamin Borth rbb|24 am Montag. Trainer André Meyer - vergangene Woche selbst auch infiziert und in Quarantäne - beschrieb die Infektions-Dynamik als "explosionsartig". Seit vergangenem Donnerstag hatte die Mannschaft zunächst nicht trainiert. Am Montag standen dann gerade einmal sieben Spieler auf dem Platz. Um eine Partie anpfeifen zu können, muss ein Klub jedoch 14 spielfähige Feldspieler und einen Torwart im Kader haben. Diese bekämen sie momentan "auf keinen Fall zusammen", hatte Borth schon am Tag vor der Absage verkündet. Der Verband wartete jedoch zum Unmut des Klubs bis zum Dienstag mit der offiziellen Absetzung. Er hatte zunächst auf fehlende nötigen Nachweise hingewiesen, konkret: eine Liste des - in der heiklen pandemischen Lage jedoch am Limit arbeitenden - Gesundheitsamtes Berlin-Mitte.

Gesamter Spielbetrieb auf der Kippe

Aktuell ist noch unklar, wie es mit der gesamten Liga weitergeht. Der NOFV beobachtet die steigende Infektionslage bezüglich des eigenen Spielbetriebs. "Zur Zeit arbeiten die Ausschüsse daran, wir betrachten die Lage in den einzelnen Landesverbänden und werden zeitnahe Entscheidungen für die Spiele am kommenden Wochenende treffen", sagte Geschäftsführer Holger Fuchs am Dienstag auf dpa-Anfrage. In derzeit täglichen Beratungen wird die Lage abgewogen, zudem steht am Donnerstag auch die Ministerpräsidenten-Konferenz an. Wahrscheinlich wird eine Entscheidung über die Spiele am kommenden Wochenende nach den Empfehlungen der Landesväter fallen.