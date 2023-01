Brandenburger Landwirte klagen über einen Rückgang in der Milchproduktion. Um die bleibenden Erzeugnisse möglichst umfassend zu verkaufen, entstehen immer mehr Milchtankstellen - eine davon in Saßleben (Oberspreewald-Lausitz). Von Iris Wußmann

In der Brandenburger Milchindustrie ist ein deutlicher Rückgang in der Produktion zu verzeichnen. Vor dem Hintergrund geänderter Tierwohl-Anforderungen sehen sich auch in Südbrandenburg Bauern gezwungen, ihre Anlagen zu schließen. Dem Landesbauernverband zufolge sind Umbauarbeiten, die in den Ställen nötig wären, um den neuen Anforderungen zu entsprechen, zu kostenintensiv.

Der Verband erklärt im Zusammenhang damit einen Rückgang von Milchviehhaltern von 738 auf 562 von November 2015 bis November 2021. Rund 35,9 Cent je Kilogramm hat im Jahr 2021 Milch gekostet. Angesichts der gestiegenen Betriebskosten müssten die Milchbauern aber 45 Cent je Kilogramm verlangen, heißt es weiter auf der Seite des Landesbauernverbandes.

In Saßleben bei Calau (Oberspreewald-Lausitz) kostet der Liter Milch an der Milchtankstelle 1,50 Euro. Das Angebot, das es jetzt seit zehn Jahren gibt, würden vor allem ältere Menschen nutzen, erklärt Andreas Rätze, der Auszubildender bei der Bäuerlichen Produktionsgemeinschaft Saßleben ist. "Die setzen darauf zu wissen, wo die Milch herkommt." Darüber hinaus würden durch den Ort fahrende Touristen auch gern frische Milch an der Tankstelle zapfen. Die Milch komme hier "direkt aus dem Euter" und werde nur herunter gekühlt, so Rätze.