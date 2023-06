Liedermacher, Baggerfahrer, Stasi-Mitarbeiter: Am Mittwoch jährt sich Gerhard Gundermanns Todestag zum 25. Mal. Jahrelang hat Reiner Westphal mit Gundermann Musik gemacht. Im Interview spricht er über die Band und "Gundi" in seiner Kneipe.

Gerhard Gundermann, geboren 1955 in Weimar, gestorben 1998 in Spreetal, war als "der singende Baggerfahrer" bekannt. In der DDR galt er als Sprachrohr der Arbeiter im Lausitzer Braunkohlerevier.

rbb|24: Herr Westphal, mit Veranstaltungen in Hoyerswerda, Dresden oder auch Berlin wird in dieser Woche an Gundermann erinnert. Sie haben in der "Brigade Feuerstein" gemeinsam mit ihm Musik gemacht. Was machen sie an diesem Todestag?

Reiner Westphal: Wir haben das schon am Dienstag gemacht und uns mit ehemaligen Feuersteinen in der Lausitzhalle in Hoyerswerda getroffen. Es gab ein Programm des Staatstheaters Dresden, ein Gundermann-Programm.

Erinnerungen verändern sich häufig mit der Zeit, verblassen manchmal auch. Denken Sie heute noch oft an ihre Zeit mit Gundermann zurück?

Man kann jetzt nicht sagen, ich denke täglich daran, aber ich habe auch bei mir zu Hause Bilder unserer gemeinsamen Vergangenheit. Da ist es ganz normal, dass man auch darüber spricht, vieles passiert aber im Unterbewusstsein.

Gibt es ein besonderes Erlebnis, an das Sie häufiger denken?

Besondere Erlebnisse gab es ziemlich viele. Ich denke häufiger an die Zeit zurück, in der ich mit meiner Frau eine Gastronomie in Hoyerswerda betrieben habe. Gundi war dort regelmäßig zu Gast. Er hat dort immer Interviews geführt und die Zeit genutzt, wenn nicht so viel los war, zwischen Mittag und Nachmittag. Manchmal hat er dann stundenlang bei uns im Restaurant gesessen und sich unterhalten. Das ist das, was ich immer sehe, wenn ich selbst heute an diesem Restaurant vorbeigehe.