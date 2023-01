Im Spreewald hat es am Samstag einen Fastnachtsumzug in sorbisch-wendischer Tradition gegeben. Im winterlichen Schneetreiben hielten in Burg (Spree-Neiße) rund 130 junge Frauen und Männer in Tracht einen Umzug ab. Der Kurort Burg feierte damit am Samstag die 130. Jugendfastnacht.



Nach altem Brauch ziehen bei der Jugendfastnacht, dem traditionellen Zapust, unverheiratete Jungen und Mädchen durchs Dorf. Die jungen Frauen tragen Spitzenschürzen, verzierte Halstücher und teils auch Hauben. Mit dem Festumzug wird symbolisch der Winter ausgetrieben.



Die slawische Minderheit der Sorben und Wenden lebt in der Lausitz im Süden Brandenburgs und im Nordosten von Sachsen. Etwa 40.000 Angehörige sind es in Sachsen und 20.000 in Brandenburg.