Eine Meldung über die Sichtung eines vermeintlichen Krokodils hat am Donnerstag die Polizei in Brandenburg beschäftigt. Wie die Beamten in Cottbus mitteilten, erreichte die Ordnungshüter in Elsterwerda am Morgen der "ungewöhnliche Hinweis". Dort hatten Passanten nach eigener Aussage ein Krokodil gesichtet und den Notruf gewählt.