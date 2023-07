RB 20

12. Juni, 22 Uhr bis 7. September 18 Uhr Die Züge dieser Linie halten nicht in Birkenwerder (b Berlin). Als Ersatz fahren Busse an unterschiedlichen Verkehrstagen zwischen Birkenwerder (b Berlin) und Hohen Neuendorf West sowie die S-Bahnen im Raum Berlin. --- 24. Juli und 25. Juli, jeweils 08.15 Uhr bis 17.30 Uhr Die Züge dieser Linie fallen zwischen Oranienburg und Hennigsdorf (b Berlin) aus und werden durch Busse ersetzt. --- 7. August, ganztägig Die Züge fallen zwischen Oranienburg und Golm aus und werden durch Busse ersetzt. --- 8. August bis 11. August, ganztägig 14. August bis 16. August, ganztägig Die Züge fallen zwischen Oranienburg und Hennigsdorf (b Berlin) aus. Als Ersatz nutzen Sie bitte vom 8. bis 11. und am 14. August die Busse zwischen Oranienburg und Hennigsdorf (b Berlin) sowie am 15. und 16. August die Busse zwischen Hohen Neuendorf und Hennigsdorf (b Berlin).