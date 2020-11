In allen Lebensbereichen wirkt sich die Corona-Pandemie aus und macht natürlich auch nicht vor Gefängnistoren halt. Im Interview erläutert der Leiter der Justizvollzugsanstalt Cottbus-Dissenchen Oliver Allolio, wie sich der Alltag im mit derzeit 351 Insassen größten Gefängnis Brandenburgs verändert hat.

rbb: Corona betrifft natürlich auch diejenigen, die "hinter Gittern sitzen" und auch die Menschen, die sie betreuen. Wie schützen sie alle gleichermaßen vor einer Infektion?

Oliver Allolio: Diese Pandemie ist außerhalb aber auch innerhalb des Gefängnisses eine neue Krisensituation. Auf diese haben wir uns seit dem Frühjahr aus meiner Sicht gut vorbereitet. Das müssen wir auch, weil wir das Gefängnis eine besonders anfällige Einrichtung ist, die besonderen Schutz erfordert. Zunächst haben wir eine Quarantänestation eingerichtet, in der neu aufgenommene Gefangene für 14 Tage bleiben. Zum Ende dieser Zeit werden sie getestet. Bevor sie in den regulären Vollzug kommen, muss klar sein, dass sie nicht infiziert sind. Darüber hinaus beobachte ich bei den Bediensteten eine große Sorgfalt beim Infektionsschutz. Bei ihnen wird auch regelmäßig Fieber gemessen beim Betreten der Anstalt. Außerdem kommen bei uns im Moment nur externe Mitarbeiter in die Anstalt die ausschließlich hier tätig sind, um das Risiko von Übertragungen zu reduzieren.

rbb: Sind Freigänge erlaubt unter diesen Umständen?

Auch in Zeiten von Corona ist die Anstalt der Resozialisierung und der Rückfallreduzierung verpflichtet. Es geht darum, dasmit dem Infektionsschutz unter einen Hut zu bekommen. Wir werden in dieser Woche wieder mit Tätigkeiten außerhalb der Anstalt in Cottbus beginnen, die wir für zwei Wochen ausgesetzt hatten. Dabei schauen wir uns das Hygienekonzept des jeweiligen Betriebes sehr genau an. Auch Lockerungen wie Ausgänge finden statt, soweit sie als Eingliederungsgründen notwendig sind und durch eine zuverlässige Person begleitet werden.

rbb: Inhaftierte dürfen auch Besuch empfangen. Wie ist das momentan geregelt?

Wir haben den Besuchsverkehr nicht eingeschränkt. Er findet unter sehr starken hygienischen Vorschriften statt. Dazu gehören zum Beispiel eine Plexiglasscheibe als Abtrennung, Masken- und Handschuhpflicht. Wir bieten den Gefangenen aus den Erfahrungen des Frühjahrs auch Videotelefonie an. Das hat sich gut etabliert. Die Gefangenen schätzen das so sehr, dass sie beides, also Besuche und das Telefon nutzen wollen. Das können wir aber nicht anbieten. Wer besucht werden kann, der muss auf Videotelefonie verzichten.

rbb: Wie funktioniert die Videotelefonie praktisch?

Wir haben in einem zentralen Mehrzweckgebäude in der Anstalt Räume dafür eingerichtet. Auch zeitlich muss das organisiert werden, weil natürlich dafür auch Personal nötig ist.