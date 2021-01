Leni schulze Berlin Dienstag, 19.01.2021 | 18:10 Uhr

So irgendwie kommt hier was durcheinander....sind doch laut ersten Artikel 50 Angestellte und nicht 80.....sowie die Höhe der Bewohner. Also irgendwie ist das sehr schlecht recharchiert. Und ganz ehrlich wie kann es sein das sich alle Bewohner und so viel Angestellte infizieren....da wurde aber sehr fahrlässig gehandelt ....arbeite selbst in der pflege ....werden 2-3 mal getestet pro Woche und Hygiene wird ganz groß geschrieben .....keinen Erkrankten seit dem .....man muss eben gerade in diesen Bereichen die Regeln einhalten.....