realistics imwunderland Sonntag, 08.01.2023 | 16:37 Uhr

Was soll man zu dem/Ihren Statement sagen? Die ruinierte Landschaft oberh. von Steinitz(b. Drebkau)ist ja für Sie gut zu erreichen. Fahren Sie ruhig einmal dahin & vergleichen, was von den ganzen Versprechen in den Planungen durch den Kohleförderer übrig geblieben ist. Wer&wann & mit welchen Mitteln will denn diese Buckelpistenlandschaft wieder nutzbar machen? Eher schreit Frl. Robinie: Ich bin schon da. Und dafür haben wir Arbeitsleben, Auseinandersetzungen & Meinungsstreits, versucht, exakte Forderungen aufzumachen als nunmehr zweiter Sieger hergegeben? Damit der Vertreter der chem. Industrie im Herbst 2022 erklären konnte oder besser, musste, dass das erste mal in Größenordnungen Gas, was ja auch Energie, nur in einem anderen Zustand, eingespart wurde? Was haben wir denn vorher mit dem Zeugs gemacht?