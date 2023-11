Die Bundespolizei hat in Südbrandenburg zuletzt weniger Geflüchtete aufgegriffen, als in den letzten Wochen seit September. Das sagte Frank Mallack von der Bundespolizei in Forst (Spree-Neiße) dem rbb am Donnerstag auf Nachfrage.

Man stelle aktuell eine Veränderung der Aufgriffszahlen und Aufgriffsgrößen fest, so Mallack. Zuvor seien mehrfach am Tag Personengruppen mit 20 bis 30 Geflüchteten aufgegriffen worden - zum Teil mehr als 100 Personen am Tag, sagte der Bundespolizist. "Wir stellen jetzt fest, dass die Personengruppen sich deutlich verkleinern, dass wir weniger Aufgriffe haben", so Mallack.