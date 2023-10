Deutsch-Polnische Grenze - Bundespolizei meldet bislang keine Rückstaus durch neue Grenzkontrollen

Di 17.10.23 | 12:23 Uhr

dpa Audio: rbb24 Inforadio | 17.10.2023 | Jessica Wiener | Bild: dpa

Die Bundespolizei schätzt die Verkehrsbeeinträchtigungen durch die neuen Grenzkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze bislang als überschaubar ein. Bisher habe es keine Rückstaus an der Grenze gegeben, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstag in Berlin. Die Verkehrslage sei weitestgehend normal. Mit der Einrichtung fester Kontrollen soll die Schleuserkriminalität an der Grenze zu Polen zurückgedrängt werden. Bundespolizisten hatten am Montagabend in Frankfurt (Oder) damit begonnen. Es sei davon auszugehen, dass an allen Grenzübergängen der Fokus nun auf festen Kontrollen liege, betonte der Sprecher. "Wir setzen die Grenzkontrollen aktuell um". Zur genauen Art und Weise der Kontrollen machte die Polizei keine weiteren Angaben.

dpa-Zentralbild/P.Pleul Schleuserkriminalität - Faeser will stationäre Grenzkontrollen bei EU anmelden Lange lehnte Bundesinnenministerin Faeser stationäre Grenzkontrollen ab, obwohl sie immer wieder gefordert wurden. Nun will sie sie bei der EU anmelden. Damit sollen auch die Kontrollen an der Grenze zu Polen intensiver werden.

Gewerkschaft der Polizei weiter gegen stationäre Kontrollen

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht die Maßnahme derweil weiter kritisch. Der GdP-Vorsitzende für die Bundespolizei, Andreas Roßkopf, sagte am Dienstag im rbb24 Inforadio, er hoffe, dass die festen Kontrollen kein Dauerzustand werden. Er nannte es wenig effektiv, Kräfte 24 Stunden am Tag an einem Ort zu binden. Ähnlich äußerte sich auch Roßkopfs Amtskollege Lars Wendland: Die festen Kontrollen würden keinen deutlichen Effekt zur Senkung der irregulären Migration beitragen. Mindestens 90 bis 95 Prozent der Migranten, die über die Grenze kämen, stellten einen Asylantrag, sagte der GdP-Vorsitzende für Bundespolizei und Zoll in Berlin und Brandenburg. Sie könnten damit nicht abgewiesenwerden. "Von daher wird das, was alle hoffen, nicht einsetzen", so Wendland. Darüber hinaus kritisierte Roßkopf, dass die Bundespolizei für die Schleuserbekämpfung nicht gut ausgestattet sei. Es fehle sowohl an Wetterschutz als auch an Räumen für Vernehmungen. Auch gibt es nach seinen Angaben nicht genug Experten, um beschlagnahmte Schleuser-Handys auszulesen. Wendland sieht überdies auch einen Verdrängungseffekt durch feste Kontrollen, weil man nicht mehr unberechenbar agieren könnte.

Bundesinnenministerium hatte stationäre Kontrollen angemeldet

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte am Montag nach längerem Zögern stationäre Kontrollen für die Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz bei der EU-Kommission angemeldet. Die Bundespolizei könne künftig "flexibel, je nach aktueller Lage das gesamte Bündel an stationären und mobilen grenzpolizeilichen Maßnahmen einsetzen", erklärte sie am Montag. In Brandenburg werden dabei - wie zum Beispiel an der Stadtbrücke zwischen Frankfurt (Oder) und Slubice (Polen) - einzelne Fahrzeuge herausgewunken und kontrolliert.