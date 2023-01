Die Lausitz boomt. Gut 17 Milliarden Euro Fördergelder gehen in die Region und sollen Arbeit schaffen - was aber, wenn niemand da ist, der die Arbeit übernimmt? Genau das Problem haben gerade viele Betriebe im Industriepark Schwarze Pumpe. Von Nico van Capelle

Es ist ordentlich Betrieb im Industriepark Schwarze Pumpe (Spree-Neiße) - und es wäre noch mehr, wenn alle Stellen besetzt wären. Doch viele Firmen spürten hier einen Fachkräftemangel, sagt Bürgermeisterin Christine Herntier (parteilos). Der Bedarf an Arbeitskräften ist groß - auch, weil das Areal wächst. Für die meisten freien Flächen gibt es Interessenten oder schon Bebauungspläne.



"Vor dem Hintergrund, dass im Industriepark aber auch in Unternehmen im ganzen Stadtgebiet der Mangel herrscht, aber auch neue Investitionen anstehen, gehen wir davon aus, dass in den nächsten fünf Jahren mehrere tausend Arbeitskräfte benötigt werden." Und das in einer Region, die seit Jahrzehnten mit Abwanderung zu kämpfen hatte. "Viele Jahre war das Argument, warum man nicht herkommt, fehlende, gut bezahlte Arbeitsplätze. Das ist definitiv vom Tisch", so Herntier.