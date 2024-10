Etwa eine halbe Million Euro in bar, Kokain, MDMA, eine scharfe Schusswaffe und 15 Umzugskartons mit Cannabisprodukten hat die Berliner Polizei in der Wohnung eines mutmaßlichen Drogendealers sichergestellt. Der 39-Jährige wurde bei der Durchsuchung seiner Wohnung in Friedenau festgenommen, wie Generalstaatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Die Behörden ermitteln demnach wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor, der nun vollstreckt wurde.