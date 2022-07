Tresor-Gründer belebt Techno-Szene in der Uckermark

Neues Jugendzentrum in Prenzlau

Kunst, Skating und Party: Der Gründer des Techno-Clubs Tresor hat ein Projekt in Prenzlau gestartet. Dort finden jetzt DJ-Workshops und andere Freizeitaktivitäten für Jugendliche statt - um der Jugendabwanderung etwas entgegenzusetzen.

Ferienkinder erobern das Ersatzteillager in einem pleitegegangenen Opel-Autohaus. Es geht auf einer Skate-Rampe hoch und runter. Die Halfpipe aus Holz ist gerade fertig geworden, es riecht nach frischem Holz, alles selbst gemacht. Die Rampe ist eines von vielen Projekten im neuen Prenzlauer Jugendzentrum Glashaus. "Die Kids sind begeistert davon, wundervoll!", sagt zufrieden Max Dreusch. Der Vereinschef habe monatelang jede freie Minute hier mitgebaut.

6.000 Quadratmeter Kreativfläche bietet das Gelände an der Triftstraße. Zum Club im Prenzlauer Autohaus gehört auch eine Werkstatt. Hier bauen Jugendliche aus Sperrmüll, was immer ihnen einfällt: Stühle, Bänke, Tische. Der Gründer des Berliner Techno-Clubs Tresor, Dietmar Maria "Dimitri" Hegemann, hat das Projekt in Prenzlau angeschoben.

"Was machen wir für unsere Jugend, was ist uns unsere Jugend wert? Das sollte sich jede Kommune fragen", sagt Hegemann dem rbb bei einem Rundgang in seinem Club. Er wolle, dass Jugendliche ihren eigenen "Mikrokosmos" aufbauen können – ungestört. Ihm geht es auch darum, ein "Bollwerk" gegen extremistische Gesinnungen zu schaffen. Elektronische Musik soll dabei eine wichtige Rolle spielen. "Techno hat schon seine Qualität, vor allem hat es ein friedliches Potential", sagt Hegemann.