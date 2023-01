Die Autorin Elisabeth Pape erhält den Kleist-Förderpreis für junge Dramatikerinnen und Dramatiker. Pape werde für ihr Theaterstück "Extra Zero" ausgezeichnet, teilte das Kleist Forum am Mittwoch in Frankfurt (Oder) mit. Das Stück beschäftigt sich demnach unter anderem mit Essstörungen und Körperbildern. Der Preis ist mit 7.500 Euro dotiert. 62 deutschsprachige Stücke von 66 Autorinnen und Autoren aus fünf Ländern waren den Angaben zufolge eingereicht worden.

In "Extra Zero" zeige die Autorin "ihre detaillierte Beobachtung und umfangreiche, messerscharfe Recherche - von gesundem Essen über Body Positivity auf Instagram bis zum Fitnesswahn sowie von der regelkonformen psychiatrischen Behandlung bis zur institutionellen Überforderung", heißt es in der Begründung der Jury. "Extra Zero" soll in diesem Juni am Staatstheater Augsburg uraufgeführt werden. Die Preisverleihung ist für diesen Oktober geplant, als Laudator ist der Dramatiker und Hörspielautor Oliver Bukowski vorgesehen.