Ein Forschungsprojekt im Landesforst im nördlichen Brandenburg soll helfen, Wälder im Klimawandel widerstandsfähiger zu machen. Der Naturschutzbund (Nabu) und der Brandenburger Agrarminister Axel Vogel (Grüne) stellten die Forschungsergebnisse am Freitag in Eberswalde (Barnim) vor.

Sechs Jahre lang wurde in einem "Gläsernen Forstbetrieb" im Revier der Oberförsterei Reiersdorf in der Uckermark untersucht, wie sich etwa Artenvielfalt, Holzernte und die Anpassung an den Klimawandel besser in Einklang bringen lassen. Die Experten hatten auf Versuchsflächen zahlreiche Daten erhoben und unter anderem das Mikroklima gemessen.

Das Konzept empfiehlt etwa, den Laubholzanteil zu erhöhen und den Nadelholzanteil langfristig zu senken, mehr Totholz im Wald zu lassen und starke Eingriffe in den Oberstand zu vermeiden.