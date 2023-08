fischersfritz Dienstag, 29.08.2023 | 17:24 Uhr

"Gleichzeitig würden auf der Liste Unternehmen fehlen, die tatsächlich große Mengen an Abwasser einleiten - wie die PCK-Raffinerie und die Leipa-Papierfabrik Schwedt sowie Arcelor Mittal in Eisenhüttenstadt und die dortige Papierfabrik." Das ist bemerkenswert. Was mir bei dem Salzfracht-Thema fehlt, ist eine quantifizierte Bestandsaufnahme. Vor dem Krieg war die Oder stark wirtschaftlich genutzt und schiffbar von Cosel in Oberschlesien bis an die Mündung. Schon wegen des wirtschaftlichen Nutzens hat Polen ein ganz anderes Interesse als das grün gesteuerte Umweltministerium in Brandenburg. Auch K+S in Deutschland leitet aus wirtschaftlichen Gründen erhebliche Salzfracht in die Werra ein. Interessant wären hier vergleichende Zahlen von der Werra und der Oder.