Bundespolizisten haben in Altglietzen (Märkisch Oderland) einen Wagen mit 270 Kilogramm illegaler Pyrotechnik gestoppt. Wie die Angermünder Bundespolizei am Dienstag mitteilte, wurde der Wagen des 32 Jahre alten Mannes am Montag einer Zufallskontrolle unterzogen, als er von Polen aus gerade nach Brandenburg eingereist war.

Im Wageninneren wurden demnach elf Kartons verbotener "Silvesterknaller" gefunden. Die aus Polen stammenden Feuerwerkskörper seien nicht mit den in Deutschland erforderlichen Prüfzeichen versehen gewesen. Gegen den niederländischen Fahrer werde nun wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt, hieß es weiter.