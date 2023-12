Von Donnerstag bis Samstag dürfen in Deutschland Feuerwerkskörper verkauft werden. In Polen ist das ganzjährlich möglich. Besonders beliebt ist die Grenzstadt Slubice. Verkauft werden hier auch Böller, die in Deutschland nicht zulässig sind.

Der Verkauf von Feuerwerkskörpern in Deutschland ist am Donnerstag offiziell gestartet. Drei Tage lang darf Pyrotechnik der Kategorien F1 und F2 verkauft werden. Viele Menschen pendeln lieber nach Polen, um sich mit Böllern und Pyrotechnik einzudecken. Dort werden Feuerwerkskörper das ganze Jahr über verkauft, auch solche, die in Deutschland verboten sind.

Ein Grund für das hohe Interesse an polnischen Böllern sei das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis in Polen, sagt ein deutscher Pyrotechnik-Käufer, den der rbb in einem polnischen Geschäft angetroffen hat: "Da ist mehr NEM (Nettoexplosivstoffmasse; Anm. d. Red.) drin, also der Sprengstoffgehalt ist höher". Ein anderer Käufer hebt die große Auswahl an Feuerwerkskörpern in Polen hervor.

Auf dem Markt in Slubice und in den Feuerwerks-Geschäften war es am Mittwoch allerdings nicht so voll wie erwartet, so Händler Dawid Stanilewicz. Das Feuerwerks-Geschäft sei in diesem Jahr schleppend angelaufen. Das habe aber seiner Meinung nach nichts mit den deutschen Einfuhrverboten zu tun, so Stanilewicz weiter. Die gebe es schon seit Jahren. Seine Vermutung: "Das hängt mit den Grenzkontrollen und den Staus in Slubice und auf der Autobahn zusammen." Der Zoll konnte das auf rbb-Anfrage nicht bestätigen.