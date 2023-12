Silvester in Berlin - Polizei und Feuerwehr appellieren: "Greift uns nicht an"

Do 28.12.23 | 09:51 Uhr

Bild: Picture Alliance/Paul Zinken

Wenige Tage vor Silvester bereitet sich Berlin auf eine weitere Krawallnacht vor. Einsatzkräfte bitten, nicht angegriffen zu werden. Zivilpolizisten sind bereits auf den Straßen unterwegs, und es werden Forderungen nach einem Präventivgewahrsam laut.

Die Polizei und die Feuerwehr in Berlin warnen zum Start des Feuerwerksverkaufs an diesem Donnerstag mit einem gemeinsamen Video vor dem Missbrauch von Böllern und Raketen. "Wir gehen gemeinsam in den Einsatz. Damit ihr Silvester sicher feiern könnt. Und um euch zu helfen, wenn ihr uns braucht", sagen eine Polizistin, ein Polizist und ein Feuerwehrmann in dem am Mittwoch auf der vormals als Twitter bekannten Plattform X veröffentlichten Posting.

"Bitte respektiert unsere Arbeit. Gebt uns genug Platz dafür. Und folgt unseren Anweisungen", heißt es weiter: "Greift uns nicht an. Beschießt uns nicht mit Böllern, Raketen oder Schreckschusswaffen. Ihr macht euch strafbar und euch drohen mehrere Jahre Gefängnis." Die drei Beteiligten appellieren: "Also verbaut euch nicht eure Zukunft. Und respektiert uns. Die Menschen, die für euch und eure Familien da sind."

Mehr Polizisten im Einsatz

Im vergangenen Jahr sorgten Vorfälle für bundesweite Empörung - in der Hauptstadt wurden Rettungskräfte nach Worten von Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik gezielt in mutmaßliche Hinterhalte gelockt. In Berlin gibt es nun zum Jahreswechsel den größten Polizeieinsatz an Silvester seit Jahrzehnten, auch in anderen Städten sollen viele Polizisten für Sicherheit sorgen.

Slowik sagte am Mittwoch, dass bereits Zivilpolizisten im Stadtgebiet unterwegs seien, um die Lage zu beobachten und Randalierer festzunehmen. Nach den Planungen der Senatsinnenverwaltung sollen beim bevorstehenden Jahreswechsel mehr als 2.800 Polizistinnen und Polizisten zusätzlich zu den üblichen Besatzungen der Streifenwagen unterwegs sein. Auch mehr Staatsanwälte sollen in der Silvesternacht im Dienst sein.

TNN Nach Krawallen 2022 - Berliner Polizei plant größten Silvester-Einsatz seit Jahrzehnten Ein ausgebrannter Bus, randalierende Jugendliche und viel Krawall: Das bleibt von der Silvesternacht 2022 in Erinnerung. Die Polizei will diesmal besser vorbereitet sein. Neben Böllerverbotszonen sollen Tausende Kräfte Ausschreitungen verhindern.

Die Berliner Feuerwehr sieht sich gut vorbereitet. Feuerwehrsprecher Vinzenz Kasch sagte im rbb24 Inforadio, nach den Übergriffen im vergangenen Jahr habe man in den betroffenen Kiezen Projekte mit Jugendlichen angestoßen und die Zusammenarbeit mit der Polizei intensiviert. "Wir können davon ausgehen, dass es auch wieder solche Szenen wie im vergangenen Jahr geben wird - aber wir haben uns da eben jetzt anders aufgestellt, in der Abstimmung mit der Polizei, in der Information der eigenen Einsatzkräfte", sagte Kasch. Anders sieht dies die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft (DFeuG). Es reiche nicht, wenn der Senat 14 Tage vor Silvester Richtlinien herausgebe, wie man sich bei Angriffen am Einsatzort verhält, kritisierte Manuel Barth, stellvertretender Landesvorsitzender der DFeuG Berlin-Brandenburg, am Mittwoch. Die Einsätze hätten geübt werden müssen, bis es einem in Fleisch und Blut übergehe. Außerdem hätte beispielsweise der freie Verkauf von Schreckschusswaffen längst eingeschränkt werden müssen, so Barth.

Forderung nach Präventivgewahrsam

Der CDU-Innenexperte Burkard Dregger plädiert derweil für ein entschiedenes Vorgehen gegen Straftaten zu Silvester. Nach den Ausschreitungen vor einem Jahr und angesichts der "Emotionalisierung auf Berlins Straßen" nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober sei ein Kurswechsel erforderlich, sagte Dregger am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

imago images/S.Gudath High-Deck-Siedlung in Neukölln - Am Ende der Sonnenallee Nach den Silvester-Krawallen ist die High-Deck-Siedlung in Neukölln in aller Munde. Jeden Tag pilgern Journalisten an den Ort des Geschehens. Doch auch wenn es jetzt im Stadtteil still ist, läuft die Debatte weiter. Von Efthymis Angeloudis

"Wer öffentlich ankündigt oder dazu aufruft, Polizei, Rettungskräfte, Unbeteiligte oder fremdes Eigentum in der Silvesternacht anzugreifen", sei in Präventivgewahrsam zu nehmen, forderte der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Das Gleiche gelte für diejenigen, bei denen Waffen, Werkzeuge oder sonstige Gegenstände aufgefunden würden, die ersichtlich dazu bestimmt seien, in der Silvesternacht Polizei, Rettungskräfte, Unbeteiligte oder fremdes Eigentum anzugreifen. Präventivgewahrsam für die Dauer der Nacht hält Dregger auch bei denen für sinnvoll, die bereits in der Vergangenheit mehrfach aus vergleichbarem Anlass bei Angriffen auf Polizei, Rettungskräfte, Unbeteiligte oder fremdes Eigentum aufgefallen seien - "wenn nach den Umständen eine Wiederholung dieser Verhaltensweise mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist", so der CDU-Politiker.

Sendung: rbb24 Abendschau, 28.12.23, 19:30 Uhr