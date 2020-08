Am vergangenen Wochenende mussten sich 350 Schüler und die 70 Lehrkräfte des Liebknecht Gymnasiums in Frankfurt (Oder) einem Corona-Test unterziehen. Erste Testergebnisse werden jedoch frühestens am Dienstag erwartet. Das bestätigt Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke (die Linke) am Montagvormittag auf Nachfrage dem rbb.

Auch im benachbarten Seelow (Landkreis Märkisch-Oderland) sind Teile eines Gymnasiums geschlossen worden. Hier werden die 35 seit Donnerstag in Quarantäne befindlichen Personen erst am Dienstag getestet, sagt Amtsarzt Friedemann Hanke. „Das Grund dafür ist, dass erst nach fünf bis sechs Tagen tatsächlich valide Ergebnisse vorliegen“, so Hanke. Der Landkreis werde in einer eigenen Liegenschaft in Seelow die Testung durchführen, um zu verhindern, dass die entspreche Gruppe nochmal in die Schule muss. So soll das Ansteckungsrisiko minimiert werden. Weitere Personen sollen nicht überprüft werden.