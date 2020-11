Reisen ins Risikogebiet Polen können kostenfrei storniert werden. Darauf hat das deutsch-polnische Verbraucherinformationszentrum in Frankfurt (Oder) am Mittwoch hingewiesen. Die Rückerstattung aller Kosten kann vom Reiseveranstalter verlangt werden.

Zwar könne der Hotelbetreiber in diesem Fall einen Gutschein anbieten, der Verbraucher müsse das jedoch nicht akzeptieren. Allerdings kann es sein, dass Verbraucher auf die Rückerstattung bis zu einem halben Jahr warten müssen. Diese Frist sei so in dem polnischen Gesetz verankert, informiert das Frankfurter Verbraucherzentrum.

Alle Zugfahrgäste, die aus Polen kommen, müssen sich registrieren lassen. Hintergrund sind die neuen Quarantäneregeln, die in Deutschland seit dem Wochenende für Einreisende aus Risikogebieten gelten. Wer nach Deutschland einreisen will und sich in den vergangenen zehn Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten hat, muss jetzt eine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen.