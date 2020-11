Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten im Sana-Krankenhaus Gottesfriede in Woltersdorf (Landkreis Oder-Spree) ist mittlerweile auf 53 gestiegen. Demnach sind dort inzwischen 27 Patienten und 26 Mitarbeiter betroffen. Bereits am Dienstag hatte die Klinik 20 Infektionen bei Patienten und 12 beim Personal bestätigt. Die Klinik hat einen Aufnahmestopp und ein Besuchsverbot verhängt. Vier Corona-Patienten wurden am Mittwoch in eine andere Klinik verlegt.