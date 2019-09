Im Barnim fliegen die Fetzen: "Portemonnaie-Patrioten, die nur am eigenen Wohl interessiert sind", beschimpft da der AfD-Abgeordnete Heiko Dicks seine ehemaligen Fraktionskollegen. Die schießen zurück: "Für parlamentarische Arbeit ungeeignet", sagt AfD-Mann Steffen John über den Vorsitzenden der neuen AfD-Fraktion. Und jetzt hat die Partei auch noch ihre zwei wichtigsten Posten im Barnimer Kreistag verloren. Was war passiert?

Bei der Kommunalwahl im Mai war die AfD im Barnim mit 15 Prozent gemeinsam mit der SPD drittstärkste Kraft geworden und konnte acht Abgeordnete in den Kreistag entsenden. Die frisch neu entstandene AfD-Fraktion wählte Marcel Donsch zu ihrem Vorsitzenden und Heiko Dicks zu dessen Stellvertreter. Aber das ging nicht lange gut. Donsch habe sich nicht an Absprachen und demokratische Grundprinzipien gehalten, sagt Klaus-Peter Kulack, der ebenfalls für die AfD im Kreistag in Eberswalde sitzt. Steffen John, AfD-Abgeordneter im Kreistag und im Landtag, schließt sich an und spricht von einem respektlosen Umgang. Auch beschäftige sich Donsch zu sehr mit Migration und habe Politik in der Breite nicht begriffen.

Das Misstrauen ging schließlich so weit, dass fünf der acht Abgeordneten in der vergangenen Woche Donsch und Dicks aus ihren Fraktionsämtern wählten. Die beiden Abgewählten traten daraufhin gemeinsam mit Imre Kindel aus der Fraktion aus und gründeten eine eigene namens "AfD – Der Flügel". Für sie liegt das ganze Dilemma an "Narzissmus" und "Machtspielchen" ihrer ehemaligen Fraktionskollegen, wie Heiko Dicks erläutert.