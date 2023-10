rbb|24: Herr Lindemann, Sie kamen im August 1990 nach Beeskow – bereits vor der deutschen Einheit. Wie hat es Sie aus Kamen in Nordrhein-Westfalen nach Beeskow verschlagen?

Rolf Lindemann: Die Wende fand nun mal zufälligerweise in dem Zeitfenster statt, in dem ich meine berufliche Orientierung versuchte: Ich hatte gerade mal mein zweites juristisches Staatsexamen abgelegt und war auf der Suche nach einer spannenden Aufgabe. Mich hat auch dieser Prozess, der in der DDR damals ablief, sehr elektrisiert. Ich bin auf der Rückfahrt eines Besuchs in Berlin in Beeskow vorbeigefahren - das war die neue Partnerstadt meiner Heimatstadt Kamen. Ich habe einfach mit dem Bürgermeister Kontakt aufgenommen und ihn gefragt, wie sich die Dinge da entwickeln und ob man nicht Unterstützung von juristischer Seite brauchen könnte.