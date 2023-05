Stichwahl am Sonntag - AfD und SPD kämpfen um Landratsposten in Oder-Spree

Do 11.05.23 | 18:01 Uhr | Von Michael Lietz

Bild: rbb

Im Kreis Oder-Spree könnte am Sonntag Deutschlands erster AfD-Landrat gewählt werden. Zur Stichwahl treten Rainer Galla und Frank Steffen an. Für Ärger sorgte in dieser Woche eine interne E-Mail, die zur Wahl des SPD-Kandidaten aufruft.

152.346 Wahlberechtigte ab 16 Jahren dürfen am Sonntag den neuen Landrat des Kreises Oder-Spree wählen. Sie sollen bestimmen, ob Rainer Galla (AfD) oder Frank Steffen (SPD) den Chefposten im Landratsamt Beeskow für vorerst acht Jahre übernimmt. Beide hatten sich im ersten Wahlgang mit 24,8 (Galla)bzw. 22,5 Prozent (Steffen) unter insgesamt acht Kandidaten durchgesetzt. Der alte Landrat Rolf Lindemann (SPD) tritt nicht mehr an, er geht Ende Juli in den Ruhestand.



Erster AfD-Landrat in Deutschland?

Die Wahl des Landrates könnte geschichtsträchtig werden. Rainer Galla hat die Chance, deutschlandweit der erste AfD-Landrat zu werden. Galla ist Rechtsanwalt, lebte bis vor vier Jahren in Bayern und arbeitet in der AfD-Bundestagsfraktion. Wahlkampf machte er in dieser Woche auch in Eisenhüttenstadt. Dort haben fast 33 Prozent die AfD gewählt. Vielleicht auch, weil es in der Stahlstadt die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber gibt und die Stadt damit mehr und mehr überfordert ist. Eine Lösung für dieses Problem hat Rainer Galla allerdings nicht. "Wir haben natürlich kein Patentrezept", sagt der 61-jährige ehemalige Polizeibeamte. Er ergänzt, dass es aufhören müsse, dass Länder, Kreise und Kommunen Entscheidungen umsetzen müssten, welche die Bundesregierung beschlossen habe. "Jedenfalls kann das nicht so weitergehen, wenn keine entsprechenden Mittel bereitgestellt werden.", so Galla.

AfD-Kandidat Rainer Galla in Eisenhüttenstadt

Debatte um Wahlkampf-Beeinflussung per Mail

Schärfe kam in dieser Woche nach dem Auftauchen einer E-Mail in den Wahlkampf. Eine Mitarbeiterin des Landratsamtes soll sie über den hausinternen Verteiler verschickt haben. Darin wird zur Wahl von Frank Steffen aufgerufen. Der amtierende Landrat Rolf Lindemann (SPD) hat darauf reagiert und seine Mitarbeiter unter Strafandrohung angewiesen, dies künftig zu unterlassen. Die AfD wittert darin dennoch eine Wahlbeeinflussung, zumal die Mitarbeiterin im Personalamt arbeitet, welches von Frank Steffens Frau geleitet wird.

Frank Steffen weist die Vorwürfe zurück. Seine Frau habe von dem Vorgang nichts gewusst. Zudem sei die Mitarbeiterin nur zum Teil im Aufgabenbereich seiner Frau eingesetzt. "Da wird ein Zusammenhang konstruiert, den es in der Praxis nicht gegeben hat", sagt der 51-Jährige und ergänzt: "Dass die AfD das jetzt so hochputscht, zeigt, dass sie in diesem Wahlkampf keine Themen hat."



SPD-Kandidat Frank Steffen vor der Stichwahl

Steffen prognostiziert enges Rennen - trotz Unterstützung anderer Parteien

Frank Steffen ist in Beeskow geboren und amtierender Bürgermeister. Er geht mit der Unterstützung anderer Parteien wie der Linken und der Grünen in die Stichwahl. Steffen geht dennoch davon aus, dass es ein enges Rennen wird. Bei Gesprächen während des Wahlkampfes sei ihm aber vermittelt worden, dass viele, die beim ersten Mal einen anderen Kandidaten gewählt hätten, nun ihn unterstützen wollten. "Ich habe den Eindruck, die Menschen wollen nicht, dass der Landkreis nach rechts abbiegt, sondern sie wollen einen Kurs der Mitte."

Kreistag entscheidet bei geringer Wahlbeteiligung

Entscheidend wird allerdings am Ende die Wahlbeteiligung sein. Knapp 23.000 Stimmen muss einer der Kandidaten mindestens auf sich vereinen. Das sind 15 Prozent aller Wahlberechtigten. Im ersten Wahlgang waren beide Kandidaten davon weit entfernt. Galla erhielt 13.693, Steffen 12.446 Stimmen. Wird das Quorum nicht erfüllt, wird der neue Landrat vom Kreistag gewählt.



Wählen dürfen die Wahlberechtigten mit ihrer Wahlbenachrichtigungskarte. Wer diese nicht mehr hat, kann sich auch mit dem Personalausweis identifizieren. Die Wahllokale sind im Landkreis Oder-Spree am Sonntag, den 14. Mai, von 8:00 bis 18 Uhr geöffnet.