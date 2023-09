In einigen Kreisen in Brandenburg, in denen "ungünstige ökonomische und demografische Bedingungen mit einer Kultur zusammenfallen, in der sich Demokratieskepsis und teils offener Rechtsextremismus stärker normalisieren konnten, muss auch weiterhin von einem hohen, möglicherweise noch steigenden Zuspruch für die AfD ausgegangen werden", heißt es weiter.

In mehreren Brandenburger Gemeinden wird am Sonntag gewählt. Fest steht: Die Kreisstadt Beeskow wird danach ein anderer oder eine andere leiten, ebenso Wittstock/Dosse. Dort kandidiert unter anderem ein mehrfach vorbestrafter Neonazi.

Es gebe deutliche Hinweise in den Daten, dass vor allem Wähler, die früher NPD, DVU, Pro Deutschland oder Republikaner wählten, in der AfD eine akzeptable Alternative gefunden hätten, so die Wissenschaftler weiter. In der Interpretation heißt es, dass zumindest ein Teil der AfD-Wähler auf absehbare Zeit für "demokratische Wahlangebote nur noch schwer erreichbar" zu seien scheinen. Die Übernahme von Rechtsaußenpositionen stärke zudem in der Regel die AfD zulasten der demokratischen Parteien.

Das Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien ist ein Institut an der Universität Potsdam. Es beschäftigt sich seit den 1990er Jahren unter anderem mit der Erforschung von Antisemitismus und Rechtsextremismus.