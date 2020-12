Umweltverbände wollen Tesla-Waldrodung per Eilantrag stoppen

Zusätzliche 83 Hektar Wald will der US-Elektroautobauer Tesla für sein Werk in Grünheide roden - das Landesumweltamt hat dies bereits erlaubt. Die Umweltverbände Nabu und Grüne Liga wollen nun mit einem Eilantrag die Rodung doch noch stoppen.

Das Landesumweltamt hatte die Erlaubnis für die Rodungsarbeiten in der vergangenen Woche erteilt. Der amerikanische Autohersteller Tesla darf somit zusätzlich 82,8 Hektar Waldfläche auf dem geplanten Betriebsgelände in Grünheide roden. Die Umweltverbände hatten umgehend angekündigt, dagegen juristisch vorzugehen. Sie verweisen darauf, dass das geplante Elektroauto-Werk noch nicht abschließend genehmigt sei.

Die Brandenburger Landesverbände des Nabu und der Grünen Liga wollen verhindern, dass Tesla auf seinem Werksgrundstück bei Grünheide (Oder-Spree) weitere 83 Hektar Wald rodet. Am Montag reichten die beiden Umweltverbände einen Eilantrag beim zuständigen Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) ein.

Tesla-Fabrik: Was bisher passiert ist und wie es weitergeht

Elektroautofabrik in Grünheide

In blindem Aktionismus würden ständig weitere Teil-Zulassungen für Rodungsarbeiten erteilt, so die Umweltverbände. Eine ergebnisoffene Bewertung des Gesamtantrags sei so kaum möglich. Zudem würde der Schutz seltener Tierarten auf dem betreffenden Waldgelände vernachlässigt.

Es sei unrealistisch, dass beispielsweise sämtliche Zauneidechsen und Schlingnattern bereits abgefangen seien. Mit einer einstweiligen Verfügung könnte das Gericht die Rodungsarbeiten stoppen.